Netanyahu incriminato per corruzione, frode e abuso di ufficio

Sono tre i casi per i quali il procuratore generale Avichai Mandelblit ha deciso di incriminare, che diventa il primo premier israeliano ad essere incriminato mentre è in carica. Il procuratore generale israeliano ha incriminato il premier Netanyahu di. Il premier è stato al centro di tre inchieste su costosi regali, pari a 260 mila euro, ricevuti da facoltosi uomini d'affari e su favori accordati all'editore del quotidiano Yedioth Ahronoth. Per l'accusa di corruzione, Netanyahu è sospettato di aver negoziato con Shaul Elovitch, azionista di controllo di Bezeq, per ottenere una copertura positiva dal sito "" in cambio di politiche a favore degli interessi di Bezeq