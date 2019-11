Abusi, chiesta cattura vescovo argetino Zanchetta

Vaticano, perrichiesta di arresto internazionale. La magistratura di Salta, in Argentina, ha spiccato un mandato di cattura nei confronti delGustavo Zanchetta, domiciliato in Vaticano, accusato di abusi sessuali continuati ai danni di 2 seminaristi e aggravati per essere stati commessi da un ministro di culto. Il mandato, spiega la procura, arriva dopo ripetute telefonate e e-mail alle quali il vescovo non ha risposto. Nel 2017è stato richiamato a Roma dalche ha autorizzato lo scorso maggio l'apertura di un giudizio canonico.

Il caso Zanchetta è ben conosciuto in Vaticano ed è fonte di enormi imbarazzi da un paio d'anni in qua, quando l'accusa di presunti abusi è emersa. Il magistrato, secondo quanto venne pubblicato da El Tribuno, lo ha accusato di avere molestato due seminaristi. Il giornale argentino aveva anche reso noto che sul cellulare dell'arcivescovo erano state trovate delle fotografie oscene su una sua relazione omosessuale.