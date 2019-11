Paolo Bonolis contro Marco Cartasegna: Perché ascoltarlo?

Eccoci qua, finalmente arrivato a Frosinone, città talmente brutta che l’Unesco ha proposto di cancellarla dalle mappe. Questo albergo, che è perfettamente in linea con la città, mi ha fatto venire la tristezza nel cuore...adesso piango un attimo e poi riprendo

Hanno organizzato questa superba manifestazione di Frosinone, che ha contato 11.000 spettatori, uno splendido incasso, siamo stati tutti contenti

Nelle ultime ore, sul web impazza l’attacco diall’ex tronista: ma che hanno a che fare i due? Per capire i motivi dell’del conduttore nei confronti dell’ex volto del dating show di Canale 5, bisogna fare un passo indietro. Lo scorso 13 novembre, Bonolis e Cartasegna hanno partecipato ad unorganizzato nella città di Frosinone. L’associazione “Ciao Pà” ha dato vita ad una partita dicui erano presenti numerosi volti noti, ma ciò che in quella giornata fece anche molto discutere fu l’attacco dell’ex tronista alla città ciociara. Arrivato in albergo, Marco Cartasegna si dilettò a fare un video in cui, riprendendo la sua stanza, la descriveva come esattamente in linea con la città di Frosinone.”: queste parole, dunque, avevano causato unasocial che spinsea scusarsi con la città e tutti i suoi abitanti.La situazione, dunque, sembrava essere stata completamente dimenticata, almeno fino a quando Paolo Bonolis, insieme all’amico edella partita di beneficienza, il Dott. Renato Bernardelli, hatutti coloro che sono accorsi all’evento e fatto riferimento, con termini edulcorati, a quanto detto dall’ex tronista sui social.– ha esordito Paolo Bonolis in unin cui si affiancava al dott. Bernardelli ed esprimeva tutto il suo orgoglio per aver rappresentato la squadra vincitrice – [...]. Il Cers Onlus è contento e ringrazia la città di Frosinone. Poi, se qualche - come dire - cogl...e dice delle cose di Frosinone che sono sgradevoli, perché ascoltare un co...ne se c’é tutto il resto del corpo? Siamo tutti contenti, siamo felici!”.