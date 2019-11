Laos, scossa 6.1 al confine Thailandia

La scossa diè stata registrata alle 6.50 ora locale, poco prima dell'1 in Italia. Una fortedi magnitudo 6.1 è stata registrata nel nordovest del, al confine con la. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia () italiano e del servizio geologico statunitense, il sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro tra la città laotiana di Sainyabuli e il distretto thailandese di Chaloem Phra Kiat. “”, ha twittato il direttore di Civiltà Cattolicapresente in Thailandia col seguito papale. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.