Kenya, abitanti di un villaggio massacrano con un machete un elefante intrappolato

Nelappare molto chiara: un gruppo di persone, armate di asce e machete, si accaniscono su di lui con una forma di violenza estrema. Lui prova a rialzarsi, ma non ce la fa, perché già ferito. A vederle, quelle immagini, non sembrano vere eppure è successo, in Africa. Da una parte un gruppo di persone e dall'altra un. È accaduto nella foresta di Imeni, vicino alla città di Meru, nel centro del. Secondo il Kenya Wildlife Service, una società statale keniota fondata nel 1989 per conservare e gestire la fauna selvatica nel Paese africano, l'attacco risalirebbe a qualche mese fa, anche se le immagini sono state diffuse in queste ore su Twitter.In base a quanto riportato da La Stampa , appena si è diffusa la notizia, gli operatori dell'organizzazione si sarebbero precipitati per difendere l'animale dall'attacco, ma per giungere sul posto hanno dovuto percorrere circa 70 chilometri. Ma, soprattutto, al loro arrivo l'animale era già stato ucciso. Sull'episodio, però, è stata avviata un'indagine e gli investigatori hanno fatto sapere di voler punire i responsabili anche con l'L'associazione, che ha spiegato come si è articolata l'aggressione, in una nota ha dichiarato che gli abitanti del posto sarebbero usciti armati di asce per scacciare gli elefanti, ma uno dei pachidermi sarebbe caduto in un buco, creato dalla rimozione di un tronco d'albero e si sarebbe così spezzato una gamba. Non riuscendo più a fuggire perché rimasto intrappolato, un gruppo di persone lo avrebbe raggiunto per colpire il suo corpo. Tuttavia, quando gli agenti del Kenya Wildlife Service hanno raggiunto il posto, inon erano più lì.Le riprese mostrano l', steso a terra, con una grande ferita sanguinante sulla parte posteriore della gamba destra. Il dorso del pachiderma è coperto da profonde ferite molto simili a quelle provocate dalle lame di un coltello e sulla zampa anteriore si nota un altro graffio, ma non è chiaro se questa lesione sia il risultato della caduta o dell'attacco. Nel video (sono immagini forti che potrebbero urtare la tua sensibilità) si vede le di respingere chi lo sta aggredendo. Ma subito è costretto a cedere e a subire.