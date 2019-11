Iva Zanicchi: Roberto Benigni mi disse delle cose mostruose

A Sanremo

mi disse delle cose mostruose. Cose che non puoi dire nemmeno a una donna che batte il marciapiede. Poi la settimana dopo mi chiamò e chiese perdono. Io l’ho apprezzato

Sono nata dopo due sorelle

, mio padre voleva un maschio, quando sono nata io l’ha presa come una disgrazia. È stato due giorni senza volermi vedere, mia madre era disperata, l’unico a venirmi a trovare fu un bisnonno. Lui disse che ero nata di giovedì e di luna buona e pronosticò per me una buona fortuna

sta per tornare in pista con una nuova canzone in collaborazione con J-Ax. L’Aquila di Ligonchio ha parlato di questo progetto e di tanto altro a I Lunatici, il programma di Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. L’occasione è stata quella propizia per ripercorrere la sua lunga carriera, costellata di successi e momenti critici, come quello accaduto sul palco del Festival di Sanremo nel 2009. Laera in gara con Ti voglio senza amore, il cui testo venne bersagliato dalla satira di– ricorda Zanicchi –”. Il veto alla sua partecipazione anon impedisce al “pollice della canzone italiana” (come la definì Alighiero Noschese) di pensare positivamente al futuro. “– racconta Iva –”.