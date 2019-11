Il lato B di Alessia Marcuzzi torna ad infiammare i social

Torna sui social la bella e seducente conduttrice Alessia Marcuzzi, con uno scatto che non lascia nulla all’immaginazione. Il suo lato B è da urlo e lo scatto lo mette in evidenza, tanto da far parlare i fan. Dove si trova la bella Alessia? La foto è stata scattata al mare e risale a questa estate, ma la conduttrice ha voluto ugualmente postarla su Instagram. In bikini la Marcuzzi si mostra in tutta la sua bellezza, ma del suo sedere, che i fan possono ammirare perfettamente. I commenti arrivano anche dai colleghi della trasmissione Le Iene, di cui Alessia al momento è conduttrice insieme a Savino Nicola.

Ecco quindi che anche Giulio Golia e scrive: “Ops ….che acqua”, ma arriva anche il commento divertito di Sarah Altobello che dice: “Ebhe ma qua abbiamo un deretano di categoria!!”. Insomma, né fan né colleghi si sono risparmiati e il lato B della Marcuzzi ha conquistato davvero tutti... Non sono mancati anche i commenti maliziosi di qualche utente che invece ha accennato a possibili interventi di chirurgia. Il riferimento fatto allo stesso chirurgo di Belen è intenzionale, ma Alessia Marcuzzi ha preferito non rispondere.