Danni irreparabili! La chirurgia disastrosa di Angelo Sanzio

Angelo Sanzio diventato famoso per il grande amore e la stima che da sempre nutre nei confronti di Rodrigo Alves si è nuovamente sottoposto ad un intervento al viso. I due sono innamorati della chirurgia estetica, che a volte aiuta a migliorare l’aspetto estetico è vero. Altre volte però crea danni irreparabili e questo è il caso di Angelo.

Il Ken Umano dell’Italia infatti si è sottoposto ad un intervento al viso che non è andato come si sperava. Angelo Sanzio si è mostrato su Instagram col volto tumefatto. Già a giugno aveva cercato di eliminare del silicone che gli era stato iniettato tempo prima nella pelle. Questo perché un chirurgo a sua insaputa aveva deciso di iniettargli il silicone senza chiedergli nulla. Del silicone al posto dell’acido ialuronico, un risultato assolutamente devastante.

Angelo Sanzio oggi si è dovuto affidare ad un altro professione che gli ha inciso la tempia e ha trovato una massa di silicone da rimuovere nell’immediato. Il ragazzo si sottopone ad interventi del genere da tantissimi anni, sin da quando era piccolino, ma mai era successo qualcosa di simile. La zona degli zigomi si presentava simile a fibrosi, zone dure che adesso stanno guarendo grazie all’intervento del Professor Alessandro Gualdi.

Lo ha conosciuto nel salotto di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e grazie a delle incisioni che in genere vengono fatte per il lifting verticale gli ha liberato gli zigomi. Un intervento non semplice ma che per fortuna, anzi per bravura è andato a buon fine. Qualora Sanzio non si fosse sottoposto all’intervento i danni sarebbero stati irreparabili.

In quest’occasione il Ken Umano approfitta per mettere in guardia coloro che come lui amano i ritocchini ma spesso commettono errori causati dall’ignoranza o dall’eccessiva fiducia. Ok ai ritocchini estetici, di qualunque tipo, ma bisogna sempre pensare che tutto ciò che va a contatto con la pelle, deve essere svolto solo da persone esperte e qualificate. E’ necessario pretendere competenza, professionalità e sicurezza, perchè anche un filler può avere effetti dannosi e problematici. E al termine dell’intervento ricordarsi sempre di richiedere il tagliandino di certificazione di identità del prodotto utilizzato completo di scheda di sicurezza.