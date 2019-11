Unicef : muoiono 15mila bambini al giorno

La Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Unicef compie trent’anni. Il rapporto dell’organizzazione parla di grandi traguardi raggiunti, ma anche di obiettivi ancora lontani. La povertà, la disuguaglianza, la discriminazione continuano a privare milioni di bambini dei loro diritti ogni anno, esotto i 5 anni, principalmente o causa di malattie curabili o per altre cause prevedibili. Hanno meno di 5 anni: in 15mila muoiono ogni giorno. Lo evidenzia un rapporto

I decessi sono causati principalmente da malattie curabili o per altre cause prevedibili. Povertà, disuguaglianza e discriminazione privano milioni di minori dei loro diritti. Negli ultimi 30 anni, il numero di bambini in età da scuola primaria che non va a scuola è però diminuito dal 18 all'8%. Ma nonostante i tassi di matrimoni precoci a livello globale siano in calo, le ragazze più povere in vari Paesi corrono più rischi rispetto al 1989.