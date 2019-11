Emma Marrone ed Elodie di nuovo amiche e complici

La rinascita dell'amicizia tra Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi

Lei è una donna molto forte, che stimo tanto e mi ha dato tanto, so che affronterà tutto, come sempre”. “Penso sappia che le vogliamo bene tutti. Spero di sentirla presto. Le ho mandato un messaggio. Spero in questi giorni di sentirla e di farle sentire che siamo tutti con lei", aveva comunicato commossa la cantante a Mara Venier.

Ci eravamo allontanate perché io mi ero mossa in modo istintivo. Ammetto che alcune cose avrei potuto farle diversamente.Tra noi c’è del bene, serviva solo del tempo per capirci. L’ho incontrata e l’ho vista molto bene", ha confidato la cantante nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Vanity Fair.

Elodie e Emma complici e sorridenti su Instagram

Finalmente è arrivata la notizia che motissimi fan attendevano da tempo:edsi sono. Le due cantanti, a dispetto dei pronostici, sono apparse nuovamente unite in un video postato su Instagram. Le due artiste, partotite dal talent show Amici condotto superbamente da, da ben quattro anni avevano interrotto il loro rapporto di. Le due cantanti avevano instaurato, inizialmente, una relazione che andava oltre l'ambito professionale. La Marrone ed Elodie si sono conosciute durante la quindicesima edizione del programma Mediaset Amici, nel corso del quale la prima ricopriva il ruolo di coach e la Di Patrizi era la sua allieva. Da allora le due star della musica italiana non si erano più separate dando vita a una amicizia vera e solida. Tra le due artiste si era instaurato un sodalizio sia sotto il profilo musicale che a livello umano. Tra loro era nata una proficua collaborazione professionale, attraverso la quale avevano potuto incidere diversi brani a quattro mani in quanto entambe affiliate alla medesima casa discografica.Emma Marrone ha avuto un percorso musicale più florido acquisendo negli anni una fama maggiore rispetto alla collega Elodie, del resto la star salentina è nata molto tempo prima dal punto di vista musicale. La Marrone arrivò in finale durante la sua partecipazione alla nona edizione del talent Amici, vincendo la competizione in gara di quella stagione televisiva. Mentre la Di Patrizi, essendo più giovane, ha esordito musicalmente in tempi più recenti. Entrambe, comunque, sono due talentuose artiste italiane molto amate e apprezzate dal pubblico e il notevole successo riscosso da esse lo palesa. Ilspeciale nato in passato tra le due cantanti si è interrotto di colpo nel momento in cui Elodie ha deciso di distaccarsi dalla collega più adulta e di proseguire il suo percorso professionale in solitaria. La compagna diha, così, assunto la decisione di cambiare etichetta discografica per la produzione dei suoi album musicali. Il rapporto idilliaco e simbiotico tra le due amiche si è arrestato bruscamente a causa die controversie legate alla mondo della musica. Da qui il rapporto di amicizia ne ha risentito e, come un effetto domino, l'accavallarsi di altre vicende private hanno contribuito ad incrinare il loro legame affettivo già compromesso.La scelta impulsiva assunta da Elodie ha suscitato una profonda delusione nella Marrone poiché quest'ultima confidava nella veridicità del loro rapporto. Dopo la rottura avvenuta sotto il profilo professionale e umano, le due ex concorrenti di Amici hanno intrapreso persorsi lavorativi e privati differenti, distaccandosi definitavamente. La notizia dellatra le artiste aveva creato clamore tra il pubblico e sui media. Emma Marrone ed Elodie da quel momento non hanno più avuto alcun contatto per ben due anni, durante i quali si mostravano in pubblicoe distanti. Nelle ultime settimane è avvienuta la svolta radicale. Un evento in particolare ha rinnovato repentinamente il corso della relazione di amicizia sopita tra le due cantanti italiane.Il primo passo l'ha fatto Elodie Di Patrizi subito dopo aver appreso la drammatica notizia dellache ha colpito la sua ex amica e coach di Amici. La fidanzata del rapper, accantonando i suo vecchi rancori. ha espresso la sua pienain diverse cicostanxze pubbliche, incitando la sua vecchia amica Emma a non desistere e perseguire a combattere da donna grintosa qual'è lei. Sia nel corso di alcune ospitate televisive che nelle varie interviste rilasciate ad alcune riviste, Elodie ha parlato della delicata vicenda vissuta dalla Marrone. Dai microfoni del programma Domenica in ha esternato la sua sincera stima e rivolto il suo incorraggiamento di pronta guarigione diretto alla cantante salentina: "Difatti, la 29enne di Amici le ha scritto nei giorni scorsi un messaggio affettoso il cui contenuto attiene alla sua volonta di riallacciare il loro legame di amicizia.Insomma, sono stati i problemi die l'intervento chirurgico subito da Emma Marrone, a cui si è sottoposta a causa della ricomparsa del cancro, che ha spinto Elodie haa lei con l'auspicio intimo di riprendere il rapporto interrotto con la sua amica di sempre. Soltanto qualche settimana fa Elodie ha confessato le motivazioni che sono state alla base della rottura del rapporto con la cantante pugliese. "La Marrone ha accolto compiaciuta la richiesta affettuosa della sua ex amica e collega. Qualche giorna fa, in effetti, la due artiste si sono riviste dopo 2 anni di lontananza incontrandosi in un locale pubblico di Milano. L'incontro è stato. Emma Marrone ed Elodie di Patrizi hanno ripreso i rapporti tra loro sorvolando su tutti gli screzi e dissapori del passato. Come se non fosse mai accaduto alcun contrasto tra di esse. Le due cantanti si sono approcciate l'una all'altra e istintivamente sono ritornate, sorridenti e sulla stessa lunghezza d'onda. La cronaca della piacevole serata vissuta insieme e la notizia della ritrovata amicizia sono state riprodotte e ufficializzate su Instagram. Entrambe le musiciste hanno postato tra le loro IG Stories il video che testimonia il riavvicinamento tra loro.Il video propone l'immagine della Marrone e di Elodie che si divertono insieme, a riprova dell'avvenuta. Le due amiche in piena complicità sono intente a ballare, scambiarsi sorrisi, baci, esibendosi dinanzi all'occhio della videocamera. Per suggellare lafatta alla fine si assiste all'abbraccio tra le due cantanti, indizio rivelatore del profondo e reale affetto che intercorre tra di esse. Il video sta spopolando sul web e dai commenti giunti all'ndirizzo delle ex colleghe di Amici si evince che i loro fan sono letteralmente entusiasti della amicizia ripristinata. D''altronde la vera amicizia difficilmente può disintegrarsi, ma continua a rigenerarsi giorno per giorno.