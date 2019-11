Belen Rodriguez e Andrea Damante... spunta il video del karaoke insieme

Da quando Instagram si usa per minacciare?

Il gossip sul presunto flirt tracontinua ad imperversare, mentre in rete spunta un video che ritrae i due mentre si divertono al karaoke durante una serata. Le voci che parlano di una storia clandestina tra la showgirl argentina e il dj sono tornate ad interessare i più curiosi dopo il video postato sui social da. La influencer, storica ex compagna di Andrea Damante e attuale fidanzata di Iannone, noto ex della Rodriguez, aveva lanciato delle velate minacce via social sostenendo che, se avesse parlato lei, avrebbe potuto rovinare famiglie. Quello, quindi, è bastato per aizzare la curiosità degli internauti e numerosi rotocalchi di cronaca rosa si sono affrettati per cercare le prove che potessero attestare che quelle dichiarazioni di Giulia fossero indirizzate proprio a Belén.Così, proprio nelle ultime ore, la rete ha iniziato a far circolare unche riprende la Rodriguez e Damante che si divertono mentreun brano di Fedez, “Magnifico”. Quelle riprese, secondo qualcuno, potrebbero risalire al giorno dell’incontro tra l’argentina e il veronese e, da quel momento, i ben informati sostengono che tra loro sarebbe scattata la scintilla. Ai tempi, però, Andrea Damante, sebbene in crisi, risultava essere ancora legato a Giulia De Lellis e Belén, dunque, potrebbe essere stata una delledell’aitante dj ed ex tronista di Uomini e Donne.Cosa ci sia stato davvero tra i due, però, al momento non è dato saperlo. Dopo le dichiarazioni social della De Lellis, lei ha preferito tacere e non alimentare più in alcun modo il gossip, mentre dal profiloè apparsa una “” che sembrava essere indirizzata proprio alla influencer. “”, aveva scritto giorni fa il fratello minore dell’argentina, portando gli utenti della rete a pensare ancora una volta che tra la famiglia Rodriguez e la De Lellis ci fosse un clima molto teso dovuto, forse, proprio a quellache – come si continua a vociferare – Belén avrebbe avuto con Damante ai tempi della sua storia con Giulia.