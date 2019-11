Nilufar Addati bomba sexy in intimo su Instagram

Nilufar Addati è la tronista di ‘Uomini e Donne’ il programma di Maria De Filippi è passata alla storia per la relazione con Giordano Mazzocchi iniziata nel peggiore dei modi. E’ molto seguita soprattutto dagli uomini data la sua stratosferica bellezza e sensualità. Sa di esserlo e conosce le potenzialità ed ecco che pubblica foto che riescono ad ottenere più di un milione di like.

Nilufar Addati pubblica spesso immagini del suo quotidiano, non è molto riservata. Nell’ultimo scatto però ha davvero esagerato ed ha mandato in tilt tutti gli utenti, i maschietti in particolar modo. Si è mostrata in intimo con un bellissimo completino in ginocchio sul letto e le curve perfettamente in mostra, totalmente visibili. L’espressione la dice lunga, sembra essere pensierosa, ma anche in questo caso è assolutamente sexy. Così sono arrivati i primi like ed i primi commenti tra cui “La migliore di tutte”, “Che splendore”, “Bellissima, fine, affascinante. Mai volgare!”, “Bella, sembri Sofia Loren versione moderna”. Qualcuno con tanta ironia chiede di chiamare il 118.