MotoGp: Marc Marquez domina a Valencia

Dodicesimastagionale inper Marc Marquez a. Il Cabroncito regala la Tripla Corona alla Honda che si aggiudica il campionato piloti, costruttori e per team.(Honda) chiude in maniera trionfale la stagione che lo ha consacrato per l'ottava volta campione mondiale. A Valencia conquista l'82°successo (12° stagionale), davanti a Quartararo (5° secondo posto) e Miller. Ai piedi del podio, mentreè 8°. Quartararo, partito in pole, vuole subito provare la fuga. Alle sue spalle Marquez che sorpassa Miller.Spettacolare duello tra il giovane talento francese e l'iridato che si risolve al 9° giro,quando Marquez prende decisamente il comando e non lo molla più fino al traguardo.