Belen Rodriguez è sotto ipnosi: cosa è successo a Tù sì que vales

Lo scorso sabato sera su Canale 5 è stata trasmessa la nuova puntata di Tù Sì Que Vales, che ha visto un concorrente eseguire un numero di ipnosi., questo è il nome del giovane che si è presentato dinanzi alla corte del talent ideato dacon Gerry Scotti e condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, è riuscito nell'impresa di ipotizzare ben 20 persone, tra gli spettatori accorsi in studio. E a sorpresa, anche la timoniera di Tù Sì Que Vales si è proposta per sottoporsi al temuto numero in questione.Laino ha spiegato al pubblico che la procedura d'ipuó ben riuscire solo nel caso in cui chi vi si sottoponga sia volontariamente disposto a farsi ipotizzare e, quindi, a coordinare i propri movimenti secondo i comandi dell'. Il suo numero è ben riuscito sui 20 spettatori, che sembravano aver perso totalmente il controllo, in studio. C'è chi è finito per crollare a terra e chi per addormentarsi seduto su una sedia. E alla visione dell'ipnosi, i giudici di Tù Sì Que Vales, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi sono apparsi visibilmente preoccupati per gli ipnotizzati. Anche Sabrina Ferilli, al timone della giuria popolare, è sembrata parecchio turbata. Il numero di Raimondo Laino ha sbalordito tutti. Ad un certo punto il concorrente si è avvicinato ad un ragazzo già ipnotizzato a cui, con la complicità di Mammucari, ha fatto bere un bicchiere di, per poi spingerlo a dichiarare il contrario dell'evidenza, ovvero che l'acqua fosse dolce. "Sa di latte condensato", ha infatti sostenuto l'ipnotizzato. E non finisce qui.A sorpresa, anche la conduttrice di Tù Sì Que Vales ha voluto sottoporsi all'ipnosi. Inizialmente, però la modella argentina non è proprio riuscita a farsi ipnotizzare. "Ho paura di perdere il controllo. Quando mi dici 'lasciati andare', io non mi addormento", ha chiosato infatti, dopo il suo primo tentativo d'ipnosi fallito.



Ad un secondo tentativo d'ipnosi, Belen Rodriguez riesce a lasciarsi andare di più, anche se sembra non perdere totalmente il controllo. "Incredibile il movimento degli occhi", dichiara la stessa, dopo essere rimasta ipnotizzata per alcuni secondi. "Sono ablazioni", fa sapere di tutta risposta Laino. "Se fossi stata da sola in una stanza con te, avrei continuato", confida poi Belen all'ipnotista. Sotto i riflettori, la conduttrice ha così palesato di non essersi abbandonata fino in fondo all'ipnosi, perché circondata dal pubblico.



"A me vedere Belen così... mi ha dato una spinta a dire 'vale'", commenta dalla giuria tecnica, Rudy Zerbi. Mentre Teo Mammucari ha votato per il 'no': "Io ci credo, ma dico che non vale". Anche la giuria popolare, capeggiata da Sabrina Ferilli, ha votato "no" per il 61%. "Io penso che questa percentuale di no dipenda un po' dalla paura -e stavolta, a parlare a Raimondo Laino è Maria De Filippi -, perché quello che tu fai è in qualche modo far perdere il controllo di noi stessi. E preferisci pensare che non sia vero. Penso che sia vero, perché l'ho vissuto. Non perdi il controllo, ma il pensiero di perderlo ce l'hai. Di fronte a tutti è come se fossi una persona nuda (la giudice allude all'ipnosi di Belen Rodriguez, ndr). Mi è successa la stessa cosa di Belen, per me vale". "Mi ha molto convinto il discorso di Maria", fa poi eco alla collega il giudice Gerry Scotti. E per il "Tù sì que vales", infine si schiera anche il giudice Rudy Zerbi.