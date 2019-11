Oltre 200 esami tra esami, test e screening nella giornata di prevenzione a Bagnone

Duemiladuecento traeseguiti e diverse le patologieriscontrate questo in sintesi il “” dell’annunciata Giornata regionale diprevenzione “” che si è svolta a Bagnone () in ambulatori allestiti nell’ Istituto Superiore “Pacinotti–Belmesseri” ed in ambulatori mobili inviati dalla Confraternita nazionaledelle Misericordie d’Italia. L’evento è stato promosso dalla VenerabileConfraternita di Misericordia di Bagnone d’intesa con il Comune. Parlare disuccesso sarebbe molto restrittivo se si pensa che Bagnone conta unapopolazione di poco più di 1800 anime. Molte infatti le persone venute ancheda molti comuni della Lunigiana. Presente anche Sergio Ballestraccipresidente nazionale donatori Fratres.

Direttore sanitario e responsabilescientifico dell’evento la cav. dottoressa Maria Laura Valcelli; per il gruppospecialisti: Francesco Mandorli. Tanti i soldi risparmiati da colori chedebbono pagare il tiket; si pensi che il solo test del capello gettonatissimocosta 150 euro” ed è stati eseguito come del resto tutti gli altri esami,test escreening gratuitamente!. “Evento unico questo in Lunigiana – dice il sindacoCarletto Marconi – è la prima volta che si fa in questo vasto comprensorioed ha avuto un successo senza precedenti. Ciò indica quanto la gente, lamostra gente abbia voglia sempre più di prevenzione ed oggi senza sostituirenessuno abbiamo dato, penso, un sensibile contribuito ad attuarla grazie allapletora di grandi specialisti presenti.

“Grazie a tutti gli fa eco il governatoredella locale Misericordia – Antonio Ballestracci – l’evento di oggi dimostrauna volta di più quanto la Misericordia sia radicata nella collettività. Grazieancora”. “Con oggi ovviamente non diciamo basta ad eventi simili, anzi – diceGaia Ghinetti assessore alla sanità del Comune. Siamo tutti felici soprattuttoper la nostra popolazione.” Come annunciato presente anche il MaestroPietro Faleni autore, tra l’altro, della famosa “Rotonda sul mare” che, dopoaver ricevuto i complimenti dal sindaco, è sottoposto ad esami e test. “ Lagiornata di oggi si può definire unica - dice Fausto Casotti Coordinatoreprovinciale delle Misericordie di Massa-Carrara-Lunigiana che ha volutoanche lui e seguito punto punto l’evento . Si è registrato un perfetto contattotra Comune locale e locale Misericordia che ha dato vita ala “Giornata” cheha visto centinaia e centinaia di persone che si sono sottoposte a visite escreening, in sostanza una prevenzione a… domicilio! Come Coordinatoreprendo l’impegno di organizzare evento simile portare laddove vi sia unbisogno o un disagio.

“ Significativo il commento di un’anziana signora“approvato” da moltissime altre che le erano vicine. “ Abbiamo a Bagnoneoggi questo bellissimo evento ed è giusto il “motto” della Misericordia: Grati aCristo che ci ha dato la sua Misericordia ed oggi, una volta di più l’abbiamovisto. Grazie!”. Presente anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani el’avvocato Eleonora Lama molto impegnata nel volontariato. Standing2ovation per il “battaglione” di specialisti volontari tutti di grosso spessore apartire dal professor dottor Ferruccio Bonino gastroenterologo-epatologoconosciuto a livello europeo ed oltre per la scoperta sui virus epatici maggiori“B” e “C”; i dottori cardiologi Koni Endrin e Dottoressa: AndreinaLagostino cardiologi che hanno operato sotto lo stretto coordinamento deldottor Sergio Berti Direttore della Unità Operativa complessa di CardiologiaDiagnostica ed Interventistica dell’Ospedale del Cuore di Massa e dellamedesima unità operativa dell’Area della Ricerca di San Cataldo di Pisa dellaFondazione C.N.R.” Monasterio”. Il dottor Berti aveva anche organizzato unospeciale turno di reperibilità in caso di necessità con il dottor Luigi Zezza;dottoressa. Valeria Piagneri radiologo della stessa Fondazione “G.Monasterio”; consulto neurologico: dottor Giovanni Orlandi neurologoUniversità di Pisa e Responsabile Clinico Rete Ictus Regione Toscana AreaVasta Nord-Ovest; consulto senologico e prevenzione del tumore al senodottor Mario Valli una vera autorità in materia: consultointernistico, reumatologico; Medicina nucleare dottor Nino GiordanoGiudicelli, dottor Luca Magistrelli ortopedico soprattutto noto per leecografie muscolo tendinee; dottoressa Arianna Ciardiello: nutrizionista;dottoressa Alessandra Landini: specialista in agopuntura – terapia deldolore; ; commendator dottor Leonardo Vinci Nicodemi oculista e WalterMercadante: ottico; fisiatra e neurologo : dottor Desiderio Antonioliassieme ai fisioterapisti: dottor Michele Antonioli e dottor AdrianoAnastasio; test udito: dottoressa Clarissa Mazzi.

Visite effettuate anche daalcuni specialisti dell’ospedale di Pontremoli. dottor Maurizio Murri –radiologo; dottoressa Antonella Battaglia cardiologa;dottor Liano Gia;chirurgo: dottor Massimiliano Aliani: ortopedico; dottoressa AngelaBertocchi: diabetologa. Validissimo l’impegno professionale prestato da unpool di infermieri ed ovviamente dai volontari della Misericordia con in testa:Mariangela Carretti. Un successo (era scontato) il “test del capello” il meglionoto test epigenetico S-Drive effettuato dalla dottoressa Giada Dipollinacon l’ausilio di Vittoria Quartieri che sarà ripetuto prossimamente dato chetroppe sono state le richieste ed il tempo eracomesuol dire “tiranno”.

E’ ditecnologia tedesca che permette di scoprire in modo assolutamente noninvasivo attraverso un semplice bulbo del capello il livello di metalli pesanti etossine nel corpo,se siamo affetti da elettrosmog nella nostra quotidianità,diquali vitamine, minerali, amminoacidi e antiossidanti siamo carenti,qualialimenti evitare o includere sulla base della rilevanza epigenetica del nostroDNA. La giornata si è tenuta in collaborazione con il servizio territoriale diemergenza urgenza 118 di Massa-.Carrara-Lunigiana-Versilia; con il localeComune e con il Coordinamento provinciale delle stesse Misericordie e conil patrocinio di: Federazione regionale delle Misericordie della Toscana; dellaRegione, Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica edi Sanità Pubblica – Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR; Fondazione“Monasterio “ Asl nord Ovest, Società della Salute Lunigiana, Provincia di3Massa Carrara, Gruppo donatori Fratres Bagnone, Federazione ToscanaAssociazioni Diabetici- Ftd; Associazione Lunigianese Disabili – ALDI,Istituto Superiore “Pacinotti –Belmesseri”. Un ringraziamento alla prof. Dott.Lucia Baracchini dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “Pacinotti–Belmesseri” Cardioline; Centro Medico Polispecialistico “Polo Sanitario”Viareggio; Best Medical Samsung; Coris Medida, Cellfood; Cellwellbeing.