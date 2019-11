A Venezia è ancora emergenza acqua alta

Lo stato di emergenza in Laguna prosegue, mentre si muovono gli aiuti internazionali. Il Governatore Zaia e il sindaco Brugnaro parlano di danni per centinaia di milioni. Continua l'. Il centro maree del Comune ha fatto sapere che il livello dell'acqua si manterrà ancora per diverso tempo su valori elevati. Il prossimo picco alle 11.55 è previsto di 115 cm. Per domani è prevista una marea sui 140 cm alle 11.20. Oggi si recheranno in visita ail presidente del Senato, Casellati, e il ministro dell'Interno, Lamorgese. Tutte le scuole, nonché molti uffici e negozi rimangono chiusi.