Verona, monossido carbonio uccide 62enne

Il malfunzionamento di unadi una donna di 62 anni. Il fatto è avvenuto in un'abitazione di, in provincia di Verona. I Vigili del fuoco hanno accertato che la donna èa causa delle esalazioni di monossido di carbonio prodotte dalla caldaia che era installata nella cucina. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno cercato inutilmente di rianimare la 62enne. Un'altra persona che si trovava nella casa è stata ricoverata in ospedale.