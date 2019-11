Per Giovanni Ciacci la foto del matrimonio di Costanzo e della De Filippi è falsa!

Nell’ultima puntata di ‘’, il programma diche svela i retroscena segreti delle star di mezzo mondo,ha fatto una rivelazione inedita su una delle coppie dello spettacolo più amate dai telespettatori. La foto del, che, da molti anni, ha aperto parecchi interrogativi tra gli utenti del web, in realtà,. Si tratta, infatti, di un clamoroso falso.

Ecco le dichiarazioni dello stylist durante la trasmissione condotta con Elenoire Casalegno: “La foto della coppia il giorno del matrimonio è un falso. Sarebbe un fotomontaggio fatto dal direttore di un giornale di cui non faccio il nome”. De Filippi e Costanzo si sono sposati il 28 agosto 1995 dopo 5 anni di fidanzamento. La cerimonia, in Comune, è stata ufficializzata dall’allora sindaco Francesco Rutelli. La coppia, l’anno prossimo, si appresta a festeggiare le nozze d’argento.

E’ lo stesso giornalista, qualche mese fa, in un’intervista a ‘La Verità’ ad essere incredulo di fronte a questo importante traguardo: "Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no. Mi sono sposato quattro volte, ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi. Non dev’esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Pensi che Maria e io in 25 anni non abbiamo mai litigato. Credo che nel matrimonio debba scattare una grande solidarietà. Il segreto primario deve essere l’ amicizia, il sostegno reciproco. E poi, dopo, l’amore."