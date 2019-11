Il segreto è la gentilezza! Lei ha 105 anni e lui 106, sono la coppia più vecchia del mondo

Lei ha 105 anni, lui ne ha 106. Il loro amore dura da 85 anni, il loro matrimonio da 80. Sono la coppia più vecchia del mondo. Insieme fanno 211 anni. Il segreto per una vita insieme così lunga? Esserecon il partner, confidano. I due, racconta la, si sono conosciuti all’università nel 1934 e da allora sono innamorati. Secondo ilsono gli sposi più longevi.I coniugi Henderson, che vivono a, in Texas, il 15 dicembre festeggeranno. Si sono spostati nel 1939, durante la Grande Depressione: per la stanza dell’hotel del loro viaggio di nozze hanno speso solo 7 dollari. Dieci anni fa si sono trasferiti nel Longhorn Village, una comunità per anziani associata alla University of Texas. Quando si sono conosciuti all’università delCharlotte studiava per diventare insegnante, mentre John era uno sportivo e adesso è anche il più vecchio ex giocatore di football americano vivente.