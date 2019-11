Chiara Ferragni accusata di pedofilia: Smetti di abusare... scatta la denuncia

Essere un personaggio pubblico, purtroppo, espone anche ai continui attacchi degli haters.è un numero davvero enorme di seguaci ed è quello di cui gode la. Avere così tanto seguito, però, implica anche l’avere molti odiatori, alcuni dei quali decisamente violenti e aggressivi., infatti, nelle ultime ore ha ricevuto delle accuse gravissime, che fanno addirittura riferimento alla

L’influencer, naturalmente, non ha potuto soprassedere ed ha deciso di impugnare la cosa andando a sporgere denuncia. A suo avviso, infatti, questa volta si è toccato davvero il limite, per cui è assolutamente necessario arginare questo problema. L’influencer ha pubblicato uno scatto in cui è presente anche sua madre per farle gli auguri, ma un hater ha pensato bene di vomitarle addosso tutta la sua rabbia. La persona in questione, infatti, ha accusato Chiara Ferragni di pedofilia e di abusare dei minori.

Inoltre, ha definito in modo estremamente dispregiativo tutta la sua famiglia. Il fondo si è toccato anche nel momento in cui ha esortato la giovane a sottoporre suo figlio Leone ad un esame dell’HIV. Dopo il terribile sfogo di questa persona, la moglie di Fedez lo ha informato che, a breve, partirà una denuncia contro di lui poiché le insinuazioni e le accuse sono davvero intollerabili. I numerosi fan della Ferragni non hanno potuto fare a meno di schierarsi dalla sua parte attaccando ferocemente l’hater di turno. Purtroppo, non è assolutamente la prima volta che Chiara Ferragni è costretta ad agire per vie legali a causa degli haters, tuttavia, non le era mai capitato di ricevere accuse di pedofilia. Non è ben chiaro se le allusioni dell’utente in questione siano metaforiche o concrete, ma in ogni caso si tratta di affermazioni troppo gravi per poterci passare sopra.

In altre occasioni, infatti, l’influencer ha deciso di lasciar correre. Ogni volta che volta che qualcuno l’accusa di ostentare troppo la sua ricchezza, ad esempio, lei risponde a tono dando luogo a polemiche. Tuttavia, mai si erano toccati argomenti così importanti.