Il lato B in primo piano... Taylor Mega gioca a calcio senza vestiti

Le sue foto sono quasi sempre bollenti e da censura. Il suo fisico è stratosferico, infatti le sue forme sono davvero perfette. Stiamo parlando dell’influencer Taylor Mega, che spesso l’abbiamo ammirata anche nei programmi di Barbara D’Urso, la quale con le sue dichiarazioni ed i suoi atteggiamenti ha fatto parlare di sé per giorni interi. Ora è voluta andare decisamente oltre pubblicando una storia Instagram da infarto. Taylor si è improvvisata una giocatrice di calcio e si è fatta riprendere mentre è intenta a calciare un pallone verso la porta. Ma non è questo ovviamente che ha fatto notizia, bensì il clamoroso look scelto dall’esplosiva ragazza.

Mega è infatti in bikini e non ha altri vestiti addosso. Il suo bikini è davvero minuscolo e lascia vedere praticamente tutto. A corredo della storia di lei con il mini costume leopardato ha scritto: “Vera bomber”. Ed anche i non appassionati di calcio avranno decisamente cambiato idea su questo sport dinanzi alla celestiale vista dell’influencer, sogno proibito di tantissimi italiani.