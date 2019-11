Non riesco più a dormire... Coinvolgono una 12enne in un rapporto a tre! Arrestati due fidanzati

Se qualcuno ti propone il Sacro Graal tu devi bere, non puoi rifiutare

Quell'esperienza mi ha cambiato completamente la vita e il modo di vedere le cose. Non riesco più a dormire e ho continui flashback su quella notte. Mi ha reso molto più sospettosa delle persone, non riesco ad andare più a scuola e in particolare non riesco più a farmi toccare dalle persone. Ogni giorno che passa provo dei sentimenti nuovi nei confronti di Chloe, è una sorta di odio che non riesco a togliere

La vittima in questione dimostrava molto più di 12 anni. Anzi, si muoveva e soprattutto agiva come una ragazza molto più vecchia di 12 anni. Il papà avrebbe immediatamente notato un cambiamento repentino da quando Chloe aveva iniziato ad orbitarle intorno. Ad esempio aveva iniziato ad utilizzare il trucco, oppure ad indossare vecchi abtiti per poter sembrare molto più vecchia di quello che in fondo era

, all'epoca 17enne, inviava continui messaggi al suoannunciandogli che stava facendo di tutto per coinvolgere una ragazzina di 12 anni ad avere unsessuale con loro due. Il fidanzato,, aveva così accettato. Fu una pattuglia di polizia a vedereintorno alle 5:30 e a diventare sospettosa su cosa ci facesse una ragazzina in giro a quell'ora. Fermata aveva raccontato tutto. Quindi sono partite le indagini che hanno avuto come prove d'accusa principali contro la coppia i messaggi che la Bradley inviava ad Anthony in cui, si legge sul Daily Mail , lei spiegava che stava tentando il tutto per tutto per coinvolgere quella 12enne. Interrogato Anthony avrebbe detto: "".La vittima, oggi 14enne avrebbe detto: "".Chloe oggi 19enne vive con i suoi nonni a, è stata condannata a 22 mesi di galera con una sospensiva di un anno, mentre il suo ex ragazzo Anthony oggi 29enne è stato incarcerato per 4 anni. Lo stupro è avvenuto ad agosto 2017, quando i due hanno avuto uncon la 12enne. Il loro accusatore ha dichiarato: "".Anthony avrebbe scritto un messaggio a Chloe dicendole: "Non portare nessuna bambina". E e non ci sarebbe stata menzione dell'effettiva età della vittima. Quindi le accuse per lui si sono fermate allo, senza considerare lo stupro perpetrato ai danni di un minore.