Nina Senicar mamma! E' nata Nora Grace Ellis

E così le nostre vite hanno assunto un significato completamente nuovo. Benvenuta Nora Grace Ellis

Ho sempre avuto il coraggio, o la pazzia, di seguire il mio cuore e fare quello che mi sentivo di fare: se mi sentivo di ballare col Gabibbo in Velone, amen

Non c’è una strada giusta o sbagliata: oggi certo potrei dire che avrei voluto fare il Centro Sperimentale anziché l’Isola dei Famosi, però dieci anni fa non la pensavo così

Ho trovato l’amore là, forse anche perché lì nessuno aveva idea di chi fossi e i ragazzi mi vedevano per quello che ero e non per il personaggio

E anch’io ero più libera di innamorarmi: sapevo che chi era dall’altra parte voleva stare con me e non mi usava per finire sui giornali

Fiocco rosa per la modella serbae il compagno americano: lo scorso 8 novembre è nata la prima figlia della coppia,. Nina, che ha annunciato il lieto evento sui social solo qualche ora fa, si è detta felicissima per l’arrivo della piccola in famiglia e ha postato su Instagram l’immagine che ritrae i piedi della bimba tra le mani di mamma e papà. “”, ha scritto la modella serba immediatamente sommersa dai messaggi di auguri e congratulazioni di amici e follower.La Senicar, divenuta nota tra il grande pubblico italiano per la partecipazione come concorrente a L’Isola dei famosi nel 2010 e per essere stata la valletta di Ezio Greggio durante la terza edizione di Veline, aveva fatto perdere le tracce di sé. Di Nina, infatti, non si è più sentito parlare perché la modella ha deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi aper iniziare a studiare. In America da sette anni, la modella sembra aver cambiato radicalmente vita e, lasciate le passerelle, si è dedicata totalmente al lavoro diHa preso parte alla serie televisiva The Librarians e nel 2016 è tornata in Italia per debuttare anello spettacolo Questo non è paese, scritto e diretto da Francesco Apolloni. “[...]– aveva spiegato lei in una intervista a Vanity Fair motivando, così, il suo particolare percorso artistico - .”.Il trasferimento in America dopo le esperienze televisive italiane ha permesso a Nina Senicar di incontrare l’che oggi è diventato il padre di sua figlia. “– aveva detto - .”.