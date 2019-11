Red Dead Online – Red Ben Clempson: assaltatore di treni e omicida

Inoltre, nuova Serie con mira manuale, collezione della settimana, abbigliamento e altro. Con Red Dead Redemption 2 ora disponibile per PC, tutti gli ultimi aggiornamenti (e quelli in arrivo) per Red Dead Online, tra cui la Taglia leggendaria, la nuova collezione della settimana e molto altro, saranno disponibili su tutte le piattaforme.

Le autorità hanno messo una taglia sulla testa di un certo Red Ben Clempson, noto per il caos scatenato sulle rotte ferroviarie locali e capo della famigerata banda di Red Ben. Audace e sfacciato, Clempson ama considerarsi un dandy con il gusto per la merceria e abiti su misura di lusso, cosa che lo rende facile da identificare per i cacciatori di taglie nel caso in cui colpisse ancora. Lui e la sua banda sono stati visti l’ultima volta a piantonare la ferrovia del New Austin, in cerca del prossimo colpo. Ma attenzione: Clempson è un noto tiratore scelto ed è pericoloso per chiunque gli si avvicini.

Questa settimana i Collezionisti più intrepidi possono guadagnarsi da vivere trovando l’Asclepia Curaçao, la Berlandiera lyrata e il Prunus rivularis per Madame Nazar, così da completare la Collezione Erborista. La collezione può essere consegnata direttamente a Madame Nazar, o spedita dall’ufficio postale più vicino per ottenere un cospicuo gruzzolo. Nel mentre, i giocatori più audaci possono mettere alla prova abilità, riflessi e destrezza nella Serie con mira manuale in evidenza di questa settimana: Lo sport dei re.

Questa settimana il Catalogo Wheeler, Rawson & Co. propone numerose offerte, tra cui il Gilet Cardozo, disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Il Soprabito Dunaway, il Cappello Purkiss, il Cappello Pearrow, il Berretto da unionista, la Camicia Farley e il Maglione Tillson sono ora articoli disponibili permanentemente. I clienti possono inoltre dare un’occhiata ai nuovi colori per il Cappello Ledbetter, il Poncho Fuentes e il Gilet Killiman, oltre a nuove calzature come gli Stivali Parson, gli Stivali Rowland, gli Stivali Cerrada e gli Stivali Cibola.