Matteo Salvini : asili nido gratis? Presa in giro

Asili nido gratis dal primo gennaio, sul pacchetto manovra arriva il fuoco - sopratutto amico - degli emendamenti. "Gualtieri? Prende in giro le famiglie. Altro che asili nido gratis. Per il 2020 il governo Renzi-Di Maio non stanzia nulla per le famiglie". Lo afferma il, Salvini, dopo l'annuncio del ministro dell'Economia. Poi rincara sulla. In un momento di crisi "non puoi permetterti di aumentare mezza tassa", la tassa sulla plastica è un "errore mostruoso" e "da cretini", dice su. Infine un appello al governo: "Salvate l'Ilva", rimettete lo scudo penale "altrimenti nessuno verrà più a investire in Italia". Il ministro dell'Economiadifende le misure, chiedendo alle Camere semmai di migliorarle, ma «salvaguardando l'impianto e gli obiettivi» dei provvedimenti. E poi, davanti alle commissioni Bilancio spiega che gli asili nido saranno gratis già da gennaio.