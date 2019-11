La foto della piccola Skyler! Elisabetta Canalis e il marito a letto insieme

La showgirl ed attrice Elisabetta Canalis non ha mai perso la sua straordinaria bellezza. I suoi follower la seguono con grande interesse su Instagram, dove lei spesso posta diverse foto che immortalano la sua vita quotidiana. Ma ciò che ha deciso di caricare stavolta è una storia alquanto particolare. E l’autrice di questo scatto è davvero una persona speciale. Innanzitutto bisogna dire che nell’istantanea si vede Elisabetta nel suo letto, insieme al marito Brian Perri. La coppia sembra stia leggendo qualcosa di interessante su un cellulare. Lui è senza maglietta, mentre lei indossa un pigiama. Gli sguardi dei due sono quasi perplessi, perché non si aspettavano di essere ripresi in quel momento.

La fotografa improvvisata è la loro piccola Skyler Eva, che ha beccato i propri genitori in un momento privato, proprio mentre erano anche intenti ad abbracciarsi. L’immagine fa notare comunque l’affiatamento che c’è tra l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ed il suo coniuge, che appaiono in perfetta sintonia.

Ovviamente i suoi fan non sono rimasti entusiasti soltanto da questa foto, ma anche da quella nella quale la Canalis mette in mostra le sue splendide curve durante alcuni esercizi fisici. “Quanto sei bella!”, “Ciao super Ely”, “Fisico di una ventenne. Brava Eli”, alcuni dei commenti pubblicati dai fan.