Francesco Gabbani, nuovo singolo Duemiladiciannove e Sanremo 2020: Non lo escludo

torna con un nuovo singolo che si chiama “Duemiladiciannove” che anticipa il prossimo album. AGabbani ha parlato del singolo, dell’album e dell'eventualità di.Non si sa ancora quando uscirà precisamente il seguito di "Magellano", album del 2017 che conteneva anche il tormentone "", ma sul nuovo singolo Gabbani spiega: "In "" ho cercato di esprimere l'equilibrio che c'e tra le parti, credo che la verità stia sempre nel mezzo, nell'equilibrio tra un positivo e un negativo, infatti tutti i giochi di parole del brano esprimono proprio questo" e aggiunge "Ho scelto di dedicarlo principalmente ai miei fan che continuano a dimostrarmi un grande affetto e una grande intenzione di supportarmi nonostante la mia ‘latitanza' da un certo punto di vista".

Sul nuovo album, il cantante rivela: "Vi posso anticipare che questo sarà un album che avrà come perno concettuale il fatto di riuscire a trovare una consapevolezza nella percezione di se stessi in rapporto alla società, sarà un album che esprime da vari punti di vista questo rapporto, che in realtà ci riguarda tutti".E su una partecipazione al prossimo Festival di Sanremo Gabbani risponde: "Perché no? Non lo escluderei".