Tale madre… Mercedesz Henger sempre più maliziosa e sexy

Negli ultimi mesi il nome diè rimbalzato su parecchi giornali di gossip, a causa di una lunga discussione tra lei e sua madre, l’ex pornostar, che ha più volte accusato il genero Lucas Peracchi di aver alzato le mani sulla figlia. Le due si sono dunque allontanate, anche se nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso hanno avuto la possibilità di incontrarsi e riabbracciarsi, salvo poi lasciarsi comunque in maniera piuttosto fredda perché Eva e Lucas non sono riusciti a chiarirsi.Tuttavia, aldilà dei suoi rapporti difficili con la madre,è sempre sorridente e incanta i social con le sue foto mozzafiato. Sempre molto sensuale e, la figlia di Eva Henger ha pubblicato poche ore fa uno scatto che ha mandato letteralmente in delirio i suoi fan – oggi oltre 600mila. La foto ritrae l’ex naufraga con indosso uno slip nero e un maglioncino, che lei solleva con malizia. Un selfie davvero bollente, che non è passato inosservato. Del resto alla giovane basta poco per accendere la fantasia dei più…

“Sei una gran fica, beato lui!” , ha scritto un fan. “Sei bella come tua madre…” , ha aggiunto un altro. “Il top!” , ha detto un utente. E ancora: “Lato A stupendo…” , “Che bomba” e “Splendida” . Qualcun altro, però, si è mostrato piuttosto critico davanti alla tendenza di Mercedesz di emulare la madre mostrandosi sui social in pose sempre più spinte che rasentano la pornografia. “Tale madre, tale figlia… È proprio vero quando si dice che la mela non cade mai lontano dall’albero” , ha commentato con tono pungente.



“Faresti mai il lavoro di tua mamma?”

“Assolutamente no. Non ho problemi a fare foto un po’ osé, qualche vedo non vedo, ma non farei mai quello che ha fatto lei. È stata una sua scelta e non gliela rinfaccerei mai, ma non fa per me. Questo tipo di foto le faccio perché mi va e perché non mi vedo come riflesso del passato di mia madre. Poi, come mi vedono gli altri sono fatti loro. Non baserò le mie decisioni sulle opinioni degli haters”

Come sappiamo, per Memi, l’ex professione della madre non è mai stata un. Non molto tempo fa, infatti, durante un botta e risposta social con i suoi follower, Mercdesz aveva affrontato apertamente l’argomento. Alla domanda, aveva risposto così:Insomma, unaa tutti i suoi haters che continuano a criticarla per via dei suoi scatti decisamente, tanto da paragonarla alla madre o vederla come sua degna erede. Insomma, non tutte le persone che condivisohanno ambizioni nel mondo del cinema porno e la risposta di Mercedesz ne è la dimostrazione.