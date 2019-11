Alena Seredova e Gigi Buffon, finalmente spunta la verità! Ecco perché si sono lasciati

Senza ombra di dubbio Gigi Buffon e Alena Seredova hanno formato una delle coppie più belle del panorama televisivo e sportivo italiano. Quando i fan sono venuto a conoscenza della loro separazione ne hanno sofferto moltissimo perché pensavano che l’amore che provavano l’uno per l’altro sarebbe durato per sempre. Ogni tanto, per via dei due figli in comune, lo sportivo e la soubrette ceca si incontrano scatenando ogni volta il gossip. Ma per quale ragione hanno deciso di dividere le loro strade? È stata la stessa Seredova a vuotare il sacco, raccontando quanto avesse sofferto molto a causa del portiere della Juventus.

Intervistata da Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, Alena Seredova ha confessato che allora si sentiva osservata da tutti. Ripensando alla rottura con Gigi Buffon ha confessato: “Per non affogare nei miei pensieri cercavo in ogni modo di tirarmi su. Nascondevo le mie malinconie e le mie insicurezze sotto i vestiti e dietro il make-up. Sarà stato stupido ma volevo sentirmi bella e femmina. In quel periodo la mi esercitavo a sorridere. Se qualcuno mi guardava o mi faceva una foto non volevo pensasse che fossi arrabbiata”.

La fine della sua relazione con Buffon, per la Seredova fu un vero e proprio shock. Dopo un lungo periodo di chiusura e assoluto silenzio, la soubrette ceca ha scelto di non nascondere più il suo dolore e nemmeno le sue verità. In pratica la donna lo ha lasciato dopo aver scoperto il tradimento di Gigi con la giornalista Ilaria D’Amico : “Le corna? L’ho scoperto in radio mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Stavo ascoltando una trasmissione e qualcuno ha raccontato della frequentazione tra Gigi e Ilaria. Meno male che non ho fatto un incidente”, aveva riferito la showgirl.