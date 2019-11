Antonella Mosetti super sexy... il vestito è completamente trasparente

Tra le “regine della provocazione” Antonella Mosetti vanta un posto d’onore. La ex stellina di Non è la Rai oggi 44enne trova sempre il modo di stuzzicare i suoi follower di Instagram e con una delle ultime foto apparse sul suo profilo c’è riuscita a pieno. E possiamo tranquillamente dire che Antonella si è superata con questo scatto che avrà “riscaldato” in un attimo tutti gli italiani alle prese con pioggia e maltempo.

Antonella Mosetti ha deciso di mostrarsi con indosso un abito molto particolare: nero e trasparente. Talmente trasparente che lascia davvero poco all’immaginazione. Insomma, stavolta la Mosetti, che ha corpo e curve esplosivi, su Instagram si è davvero superata. Nel dettaglio, la ex reginetta di Non è la Rai è alle prese con uno shooting e sfoggia un look total black che gioca tutto sul vedo non vedo. La parte alta del vestito è infatti completamente trasparente e il seno è “coperto” soltanto dal delicato ricamo della stoffa, mentre parte bassa del vestitino è formata da un paio di shorts che mettono in bella mostra le sue gambe chilometriche.