Professoressa picchia una studentessa disabile! Le immagini choc

con dei bisogni speciali., 32 anni, è stata ripresa mentre si avveniva su una sua studentessa di 16 anni. Dalle immagini si vede la donna immobilizzare l’adolescente e poi iniziare a picchiarla dandole ben tre pugni in faccia per poi gettarla a terra dove è continuato il. Nel, poi diffuso in rete, la ragazza grida aiuto e i compagni di classe intorno a lei sembrano molto preoccupati. La professoressa, che lavorava presso la Lehman High School, in, è stata subito licenziata e arrestata. Pare che la donna avesse precedenti simili e che nel 2014 fosse stata accusata di violenza domestica.Ad aggravare la sua posizione, questa volta, ci sarebbe la condizione della studentessa, che pare avesse dei bisogni speciali per alcuni. La famiglia della 16enne, come riporta la stampa locale è scioccata dall’accaduto così come lo sono i compagni di classe della giovane vittima che hanno lanciato per primi l’allarme chiamando i soccorsi e registrando quello che è accaduto in aula. Ora la professoressa è in attesa di processo.