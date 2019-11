Reggiseno in esplosione! Antonella Mosetti in intimo è uno schianto

Continua a sorprendere i suoi fan la bella e affascinante Antonella Mosetti. Nello scatto la si vede infatti con indosso un reggiseno che contiene a malapena le sue forme. Molto attiva e seguitissima sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 500 mila follower, con questo scatto lascia tutti senza parole. La showgirl ha fatto un selfie davanti ad uno specchio in cui si riflette il suo fisico perfetto. Antonella indossa completino intimo di piccole dimensioni, dal quale fuoriescono le sue curve e il seno rimane in bella vista. Non finisce qui, anche lo slip sgambato lascia intravedere qualcosa che ai fan è piaciuto tantissimo! Rimangono alla vista di tutti anche i suoi tatuaggi e proprio quello nella zona dell’inguine è stato gettonatissimo.

In tanti avranno infatti zoommato per vederlo da vicino e di conseguenza sono arrivati i commenti dei fan estasiati. Ognuno dice la sua e fra chi le regala complimenti a iosa c’è anche chi dice che avrebbe voluto fare il tatuatore nella sua vita. Antonella è davvero una splendida donna e sembra che l’età per lei non passi affatto. Ancora oggi il suo fisico da ventenne attira complimenti e ammirazione, e i fan non si risparmiano.