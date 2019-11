Giorgia Meloni... sono stata la babysitter della figlia di Fiorello

Giorgia Meloni è stata ospite del “” e nel corso dell’intervista, non ha parlato solo dima anche di sé stessa e del suo passato, in particolare dei lavori che ha svolto quando era una, prima di entrare in politica. La Meloni ha raccontato ancora una volta di aver lavorato come, in particolare a. Che la ministra fosse stata la tata della figlia di Fiorello non è però una novità: già in passato infatti, sia la Meloni che Fiorello avevano raccontato questo aneddoto risalente a diversi anni fa, quando la Meloni all’epoca 18enne si occupava di Olivia, la primogenita di, che aveva 4 anni.

La Meloni ne aveva già parlato in diverse interviste, raccontando : ”Giocavamo col Lego, non con le Barbie perché io le detesto. E poi guardavamo i cartoni. Cenerentola? Orribile, mettitela te la scarpina di vetro! Io odio il rosa, le principesse e tutta quella roba lì. Poi c’era Pocahontas, altra storia diseducativa dove la protagonista si innamora del conquistatore, mentre io sono per l’autodeterminazione dei popoli”.