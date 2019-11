Bolivia, presidente Evo Morales si dimette

Ilha rinunciato al suo incarico dopo essere stato scaricato dall'esercito, ma ha parlato di «». Il presidente bolivianoha annunciato le sue dimissioni. Ha lasciato La Paz e potrebbe chiederein Argentina. Lo riferiscono i media dell'America Latina. Al momento, Morales si troverebbe a Cochabamba, la regione dove ha cominciato la sua attività politica come leader dei ''. Una fonte di Buenos Aires rivela che Morales ha chiesto rifugio,anche ad altri Paesi vicini. "Non finisce qui. Gli umili e i poveri continueranno la lotta per uguaglianza e pace", dice Morales in un video da un luogo sconosciuto.

Per Luis Fernando Camacho, leader del movimento dei comitati civici ci sarebbe un ordine di cattura per Evo Morales Via twitter, Camacho, ha scritto anche che "la polizia ed i militari lo stanno cercando nel Chapare, luogo dove si è nascosto". Il movimento presieduto da Camacho ha portato alle dimissioni di Evo Morales.