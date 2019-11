L'estate di Eva Henger continua... il lato b è spettacolare!

Pare che l'estate non sia mai finita per Eva Henger che continua a stuzzicare gli ormoni sui social, con scatti davvero sexy che infiammano i fan. L’opinionista di Barbara d’Urso, compiuti 47 anni, non accusa minimamente gli anni. Nei sui scatti mostra curve mozzafiato, perfette ed il suo decoltè è davvero prorompente. Eccola a bordo piscina, bagnata da una cascata d’acqua, la mano sulla folta chioma bionda rende tutto quanto ancora più provocante, ma senza dubbio il décolleté rigoglioso cattura soprattutto attenzione. poi altri scatti che mostrano l'altro punto di forza... il perfetto lato B!

Eva Henger può innanzitutto considerarsi una donna molto fortunata per via della genetica, Madre Natura è stata sicuramente generosa con lei, ha un fascino senza tempo e i follower ringraziano per potersi rifare gli occhi! A 47 anni le sue curve sono perfette e fanno invidia alle 20enni,