In permesso premio! L'ergastolano Antonio Cianci accoltella un uomo

A 40 anni dall'e a 45 dal suo primo omicidio, commesso quando era appena 15enne,torna in prima pagina accoltellando alla gola un pensionato di 79 anni per rapinarlo in un parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Era in carcere per aver ucciso 3 carabinieri nel 1979 e grazie a un permesso premio ha ritrovato la libertà per qualche ora, durante le quali ha accoltellato alla gola un uomo di 79 anni. E' accaduto nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni del, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Antonio Cianci, pregiudicato di 60 anni, è un pluriomicida. Aveva ucciso a Melzo in provincia di Milano. E' stato immediatamente fermato e riportato in galera. Al processo di primo grado venne condannato all'ergastolo, confermato in appello nel 1983. Processo quest'ultimo in cui finalmente, però, con una lettera ai giudici confessò la strage e la condanna venne confermata, poi, anche in Cassazione. Ora era detenuto a Bollate e, da quanto si è saputo, aveva ottenuto un permesso premio di un giorno.