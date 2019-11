Justine Mattera scolaretta sexy... ma alza la gamba e lascia vedere troppo!

Le foto che Justine Mattera condivide con molta frequenza su Instagram sono più che audaci. In poche parole si può parlare di immagini da bollino rosso. La donna spesso si diletta a realizzare degli shooting fotografici dal sapore bollente e poi li mostra ai follower dei suoi canali social. Si tratta di immagini che spesso si rivelano posizioni decisamente hot. E i numerosi seguaci, circa 340 mila, non ne perdono nemmeno una. Justine Mattera ha condiviso un nuovo post che è composto da due scatti sensuali che vedono la soubrette italo-americana rivestire i panni di una ‘scolaretta sexy’... indossa una camicetta bianca e una gonna con delle bretelle a scacchi nero e rossa. Nella parte superiore, come fa spesso, non c’è traccia minima traccia del reggiseno.

Ma la cosa che ha lasciato a bocca aperta i follower sono le gambe in vista e cosce spalancate, nella seconda immagine Justine Mattera fa vedere gli slip di colore grigio sotto la gonna : “Chi come me sta già preparando ad uscire?”. Come era prevedibile, le foto in questione hanno ottenuto nel giro di poche oltre dieci mila likes e sicuramente nei prossimi giorni aumenteranno ancora di più. Ovviamente non potevano mancare i numerosi complimenti da parte dei follower, la maggior parte di essi di sesso maschile.