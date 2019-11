Altro che Wanda Nara, la sexy Ivana Icardi infiamma il web

Wanda Nara e Ivana Icardi se ne sono dette di tutti i colori. Complice la partecipazione di quest’ultima al reality Grande Fratello, le difficoltà tra le due si sono intensificate fino a sembrare ormai insormontabili. La giovane sorella del calciatore Mauro Icardi è diventata una vera e propria reginetta di Instagram. La sorella del calciatore sta pubblicando, sulla scia della bella cognata, delle foto che mettono in risalto le sue prorompenti forme. Gli scatti hanno un boom di like e di commenti e sono in molti i follower che si complimentano per la sua avvenenza e fisicità.

25 anni, bellissima e famosissima, almeno in Argentina, suo paese di origine. E’ più piccola di tre anni rispetto al fratello, a cui è legatissima. All’interno della casa del Grande Fratello ha stretto un’amicizia particolare con Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista Luca. In molti hanno pensato che potesse nascere tra di loro qualcosa di più che una semplice amicizia, ma così non è stato. Il loro legame si è fermato ad una pura conoscenza.