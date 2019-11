Morte tre pompieri, il fermato Giovanni Vincenti confessa

Vigili del fuoco uccisi, il proprietario della cascina fermato per omicidio, voleva truffare l'assicurazione, E', il proprietario della cascina esplosa di Quargnento, l'uomo fermato la scorsa notte dai carabinieri per la. Lo rende noto il procuratore Enrico Cieri. I reati contestati al fermato sarebbero. Indagata a piede libero anche la moglie. Il cascinale era stato assicurato per atti dolosi di terzi ad agosto.

I coniugi hanno confessato che erano molto indebitati. La truffa è il movente. La notizia del fermo di polizia giudiziaria era arrivata alle 2.29 con un comunicato di dieci righe, che rimandava per i dettagli alla conferenza stampa, al termine del lungo interrogatorio di Vincenti che alla fine ha confessato, negando però l'intenzione di volere uccidere.