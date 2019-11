La sua pole dance è hot! Diletta Leotta fa eco a Chiara Ferragni

Lezione di pole dance aspettando di vedere @leragazzediwallstreet con Jlo. Ora sono pronta per andare al cinema!

Sono portata per la pole dance, vi do questa notizia. Una bomba! Questa cosa è pazzesca

Laè a tutti gli effetti il trend del momento. Nonostante si tratti di una disciplina in voga da diversi anni, mai come nelle ultime settimane vip e personaggi famosi si stanno facendo prendere dalla pole dance mania. L'ultima in ordine di tempo a essersi fatta coinvolgere da questa moda è. La conduttrice diha pubblicato sui social network il video della sua prima lezione di pole dance, mandando letteralmente in tilt Instagram. Solo pochi giorni fae la sorella, Valentina, avevano ceduto alla tentazione di provare, per la prima volta, la pole dance, con risultati non troppo entusiasmanti. La prova di Diletta Leotta ha invece conquistato tutti (e non c'erano dubbi).Like e commenti sotto il post si sono moltiplicati ora dopo ora, facendo diventare virale ilin pochissimo tempo. I follower hanno apprezzato la prestazione della conduttrice sportiva, non solo per la disinvoltura e l'abilità mostrata negli esercizi alla pertica (il palo attorno al quale ruota l'allenamento), ma anche per l'outfit scelto. Diletta Leotta per la sua prima lezione diha optato, infatti, per un top sportivo e un paio di pantacollant maculati, che hanno messo in risalto il suo fisico prorompente. Nel video Instagram Diletta Leotta ha seguito con attenzione l'istruttrice, che le ha mostrato gli esercizi base alla pertica. L'occasione giusta per citare l'ultimo film di Jennifer Lopez, "Hustler - Le ragazze di Wall Street", dove la popstar veste i panni di una spogliarellista. "", ha scritto nella caption del suo post social la bella conduttrice.La Leotta, nel, è apparsa preparata e disinvolta con il palo, confessando di apprezzare questa disciplina: "". Le posedi Diletta hanno scatenato la gara dei commenti piccanti sulla conduttrice che però, nonostante di solito risponda a molti dei suoi follower e fan, ha preferito non commentare, lasciando che i suoi seguaci sognassero.