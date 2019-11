Chiara Ferragni nuda di splalle! Ecco qualcosa per voi hater

Uno scatto sexy di Chiara Ferragni fa impazzire i fan, la bella influencer ha deciso di mostrarsi denudata su Instagram. La Ferragni ha detto di averlo fatto per rispondere agli haters che l’hanno attaccata perché ritenuta volgare e soprattutto perché mamma di un bambino. La foto, che la ritrae di spalle in topless, ha tenuto a specificare che è vera e che non si tratta di un montaggio. Lei vuol essere libera di fare ciò che le piace e con questo scatto afferma il diritto alla libertà di espressione. La Ferragni lancia quindi un messaggio molto chiaro a tutte le donne, dicendo loro di lasciare perdere i preconcetti.