Arriva a Bagnone la prevenzione a Km zero! Tante le visite altamente specialiste ed attesa per il test S-Dive sul capello

Arriva a Bagnone in Lunigiana () sabato 16 novembre laL’iniziativa è della locale Confraternita di Misericordia che ha organizzato, appunto, una(orario 9.14) dal titolo :” “Prevenzione... Bagnone insalute e gli specialisti incontrano la popolazione di Bagnone e della Lunigiana e fannovisite e screening gratuiti”. L’evento si terrà in ambulatori allestiti nell’ Istituto Superiore“Pacinotti –Belmesseri” - via Grottò n. 8 (Località Grottò) ed in ambulatori mobili inviatidalla Confraternita nazionale delle Misericordie d’Italia grazie all’interessamento delcoordinatore provinciale delle Misericordie di: Fausto Casotti che staseguendo attentamente l’evolversi della Giornata di cui ne è stato promotore. Direttoresanitario e responsabile scientifico dell’evento la cav. Dott. Maria Laura Valcelli. Questi gliesami che gratuitamente saranno effettuati da un gruppo di specialisti tra i qualil’epatologo e gastroenterologo studioso di fama europea sui virus epatici maggiori “B” e “C”prof. dott. Ferruccio Bonino.

Le visite saranno effettuate anche da alcuni specialistidell’ospedale di Pontremoli. Ecco cosa sarà effettuato: eco colordoppler delle carotidi ilmeglio noto TSA consulto neurologico per prevenzione ictus; elettrocardiogramma elettura, consulto nutrizionale;consulto chirurgico;consulto senologico e prevenzione deltumore al seno; visita epatologica;consulto oculistico e test visivo, test udito; consultoortopedico: prevenzione patologie grosse articolazioni; consulto terapia antalgica; consultointernistico,reumatologico; Medicina nucleare, consulto diabetologico e rilievoglicemia,rilievo pressione arteriosa, peso,altezza, girovita; valutazione massa magra egrassa. Grande attesa per il “test del capello”, il test epigenetico S-Drive che sta facendoil giro del mondo, Italia compresa, di tecnologia tedesca che permette di scoprire in modoassolutamente non invasivo attraverso un semplice bulbo del capello il livello di metallipesanti e tossine nel corpo,se siamo affetti da elettrosmog nella nostra quotidianità,di qualivitamine, minerali, amminoacidi e antiossidanti siamo carenti,quali alimenti evitare oincludere sulla base della rilevanza epigenetica del nostro DNA.

Rileva i seguentiindicatori epigenetici:vitamine, minerali, aminoacidi, antiossidanti, acidi grassi essenziali:omega 3,6,9; virus, batteri, lieviti, muffe, parassiti,alimenti ed additivi alimentari da evitaree alimenti consigliati, metalli tossici, sostanze chimiche nocive, campi elettromagnetici,elettrosmog, ecc. Lo porta Giorgio Terziani presidente di Celfood. La Giornata si tiene incollaborazione con il Comune di Bagnone, il Servizio di emergenza territoriale “118” diMassa-Carrara-Versilia, il Coordinamento provinciale delle Misericordie apuane retto daFausto Casotti ed ha il patrocinio di: Regione, Amministrazione provinciale Massa-Carrara;Azienda Sanitaria Nord Ovest; Fondazione Toscana” Gabriele Monasterio” per la RicercaMedica edi Sanità Pubblica; F.T.D. Federazione Regionale Associazioni ToscaneDiabetici; Società della Salute Lunigiana ed altri Enti ed Associazioni. Soddisfatto ilsindaco Carletto Marconi “ ringrazio chi ha voluto questa giornata – dice - in modoparticolare la nostra Venerabile Confraternita di Misericordia che da sempre è molto attivae soprattutto sensibile alla prevenzione in particolare e si prodiga con grande impegnoanche nella cura delle persone anziane.

Per realizzare l’evento abbiamo preso accordi conla dirigenza dell’Istituto Superiore “Pacinotti – Belmesseri” - che ha messo a disposizioneper quella giornata aule che saranno trasformate in attrezzati ambulatori dove specialistidi alto livello faranno visite e screening di prevenzione. Mi risulta che, così mi vieneriferito, è la prima volta che una giornata di questo tipo viene organizzata in Lunigiana . Mipreme sottolineare che questo grande lavoro è frutto di un incontro che abbiamo avuto inoccasione della giornate delle Misericordie alcune settimane fa qui a Bagnone doveassieme al coordinatore provinciale delle Misericordie di Massa.-Carrara; Fausto Casotti2ed al governatore della nostra Venerabile Confraternita Antonio Ballestracci si è,appunto, pensato s di promuovere ed organizzare l’ importante evento del . Comeamministrazione abbiamo subito aderito perché l’iniziativa va nell’interesse di tutti icittadini in particolare quello anziani. “

Il sindaco precisa ancora che: “ a Bagnone su unapopolazione, di 1807 abitanti si registra un sensibile numero circa il 70 per cento dianziani ed è difficile farli muovere per fare soprattutto la prevenzione. Oggi con Bagnonein salute abbiamo la….prevenzione a Km …zero! Come si suol dire! La nostra VenerabileConfraternita di Misericordia assieme alla mia delegata alla Sanità Gaia Ghinetti hannopreso contatti con specialisti di grande calibro oltrechè con i nostri validi specialistidell’ospedale di Pontremoli, e per sabato 16 novembre con orario 9-14 è fissata la giornatadi prevenzione. Colgo l’occasione per invitare tutta la popolazione a sottoporsi a questaserie di screening ribadendo che è importantissima la prevenzione in tutti i settori,sottolineo che non bisogna avere timore ad effettuarla, oggi si può guarire anche dallepatologie più “brutte” solo se si fa prevenzione con questa ci si può dunque salvare.Partecipate a questa giornata , non abbiate timore”.

“La Misericordia di Bagnone – dice ilgovernatore Antonio Ballestracci - fondata nel 1876 con circa 35 tra volontarie evolontari. Dopo il periodo bellico è stata ricostituiva nel 1994 e, sotto l’attuale mia guida,è stato dato inizio ad una vasta attività sia in campo sociale che sanitario ed effettua ognianno 1200 servizi tra sanitari e sociali . Attualmente ha due ambulanze, due auto per iservizi sociali 2 mezzi attrezzati per pazienti non deambulanti e un auto funebre. Ha laconvenzione con l’Asl e con la locale Amministrazione comunale. Mi preme aggiungereche “la nostra Misericordia è nata con lo scopo principale di accompagnare i defunti nelloro ultimo viaggio al campo santo. L’accompagnamento dei defunti avveniva all’inizio conlettiga portata a spalla spesso attraverso percorsi impervi a causa della mancanza distrade e nonostante che l’impegno fosse particolarmente gravoso veniva sempreaffrontato con determinazione e volontà caritatevole.

Nel 1994 un ristretto gruppo dibagnonesi decise di dare nuova linfa a quest’associazione mantenendo sempre vivo ilservizio di trasporto cimiteriale ed aggiungendo anche servizi sociali che una popolazionesempre più anziana richiedeva con maggiore frequenza. Desidero inviare un fortemessaggio :faccio appello a tutti i cittadini, specialmente ai giovani, aderiscano alla nostraAssociazione per potenziare ulteriormente la nostra attività sempre più richiesta dai piùdeboli e dagli ammalati e per far si che non venga vanificato tutto quanto è stato fatto dainostri predecessori. “. Esplicito Fausto Casotti: “la Misericordia per tradizione è al serviziodella gente e noi vogliamo esserlo in maniera gratuita e altamente specializzata.Le Giornate di prevenzione organizzate dal Coordinamento provinciale da me presiedutosi sono, per ora , “ spostate” in Lunigiana ciò grazie all'ottima sinergia con le MisericordieLunigianesi.

E per questo è stato possibile concretizzare questo primo edimportantissimo appuntamento nel Comune di Bagnone. Si tratta della prima di una seriedi manifestazioni che vedranno coinvolte a seguire anche le Misericordie di Mulazzo,Pontremoli, Villafranca, un po’ più lontano l'obbiettivo di Fivizzano: qui la Misericordia è infase di riorganizzazione. Da sottolineare che l'ottima sinergia creata tra CoordinamentoProvinciale delle Misericordie, l'azienda sanitaria e l'equipe degli specialisti “capitanata”dalla cav. dott.ssa MaLaura Valcelli ha permesso di implementare ulteriormente l'offertaalla popolazione portando sul territorio nuove tecnologie investigative nel campo dellaprevenzione ottimamente sfruttate dagli specialisti presenti in piazza. “