La sexy pole dance di Diletta Leotta e Chiara Ferragni... non c'è paragone!

Su Instagram è il momento della... dopo il video decisamente autoironico postato da, a sfidarla arriva. La sexy giornalista di Dazn ha deciso di mostrarsi a sua volta mentre si esercita in questa senssuale pratica, nonostante scatti subito il paragone con l’influencer più famosa d’Italia. Il loro stile è completamente diverso. Chiara Ferragni sta prendendo le lezioni di pole dance totalmente alla leggera. Per lei sono un vero e proprio, tanto è vero che non ha paura di mostrarsi anche in atteggiamenti un po’ goffi. Quel che è certo è che lapunta tutto sull’ironia.

Cosa che non fa Diletta Leotta, che quando mostra su Instagram degli estratti dalle sue lezioni di pole dance punta invece sul sex appeal. I follower di Chiara Ferragni, infatti, sembrano adorare il suo atteggiamento sciallo nei confronti della pole dance, scrivendole commenti come “Che sofferenza!” e “Modalità Koala on”. Anzi, vedendo il suo sguardo un po’ teso qualcuno esordisce con: “Ti vedo rilassata!”, “Quando sei in difficoltà ma non lo dai a vedere” oppure “Di che marca è il giramento di testa che viene dopo questa foto?”.Tutt’altro tenore invece hanno i commenti che compaiono sotto la. Tra “Vorrei essere quel palo” e “Quel palo ha una vita migliore di tutti noi messi assieme” è un continuo lodare le forme della giornalista…