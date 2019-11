La pornostar Valentina Nappi a Giorgia Meloni : Se lei è cristiana io non ho mai fatto sesso…

Lo ha scritto sula pornostar italiana. Una provocazione senza peli sulla lingua quella della diva del porno che già in passato si era schierata politicamente. In quel caso aveva attaccato. Del leader della Lega aveva parlato in un’intervista a La Zanzara su Radio24. «Lui fomenta l’odio tra gli italiani, sono gli immigrati a stare male e fare una vita di mer**, non noi – le sue parole – Andare a letto con lui? Neanche morta, piuttosto mi faccio tagliare il clitoride. Non mi piace utilizzare politicamente la f**a, ma in questo caso sì».Questa volta nel mirino di Valentina Nappi è finita la leader di, il cui discorso pronunciato in piazza San Giovanni in questi giorni è divenuto virale sul web grazie alla hit «Io sono Giorgia» e con le parti del testo pronunciate che sono state remixate con tanto di sottofondo di musica elettronica.

«Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana». È il ritornello che riechegga su tantissime pagine social, con video e meme che girano tra gli smartphone di tutta Italia. Valentina Nappi si è accodata alla viralità del momento attaccando la “cristianità” palesata dalla, con una paragone provocatorio legandondolo al suo lavoro nel mondo dell’hard: «Se Giorgia Meloni è cristiana, io non ho mai fatto sesso ana**».