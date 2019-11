Il Giudice il saluto romano non è reato

Esponenti diavevano alzato il braccio durante una cerimonia in memoria della Repubblica di Salò. "Il fatto non costituisce reato". E'la formula con cui ilmonocratico del Tribunale di Imperia ha assolto dall'accusa di apologia del fascismo l'ex assessore di(Im) ed esponente di Forza Nuovaed. I due il 26 aprile del 2015 avevano fatto il saluto romano e gridato "presente" durante una celebrazione, presso il cimitero di Sanremo in memoria dei caduti della Repubblica sociale italiana. Il pm aveva chiesto una condanna a 3 mesi e 300 euro di multa.