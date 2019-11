Melita Toniolo super sexy scatena la fantasia dei fan

Melita Toniolo, è mamma e come tutte le mamme sempre indaffarata tra una riunione e l’altra, il lavoro, sempre di corsa e preoccupata ma non si vede. Nonostante ciò infatti la modella, conduttrice, ex gieffina, oggi influencer, è sempre in forma smagliante. Si rivolge alle mamme su Instagram e afferma di essere una di loro, una di quelle che escono da casa sudate, stanche, affaticate. Eppure dagli ultimi scatti pubblicati non si direbbe proprio. E’ bastato uno scatto bollente per far venire l’angoscia a tutte quelle mamme che escono davvero sudate ed in pessima forma e condizione fisica. Dice di esser come loro ma i mariti da uno scatto hanno capito che no, le cose non stanno propriamente così.

Melita oggi celebre per la sua partecipazione al Grande Fratello, è una delle donne più felici e soddisfatte della sua vita. Non si è mai messa in mostra in chissà quale modo, non si è mai atteggiata ed è sempre stata una donna tranquilla nei confronti di chiunque, anche durante i reality. Ai tempi del Gf diede inizio ad una relazione con un concorrente Alessandro Tersigni, la relazione finì male.

Adesso però tutto procede per il meglio, è una donna felice, mamma di Daniel un bimbo bellissimo ma non poteva essere diversamente. Al loro fianco Andrea Viganò comico milanese, classe 1978, che conosciamo sotto il nome “Pistillo”. Ad ogni modo a coloro che le chiedono qual è il segreto della sua bellezza, risponde che non fa niente di particolare. Fa tutto insieme al suo compagno che non la lascia mai sola perchè per una mamma fare tutto da sola non è facile.