All’asilo le hanno detto negra di m... Raffaella Fico e gli insulti razzisti alla figlia Pia

Quando stavo con lui e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando e entravo mi facevano il verso della scimmia

È capitato un episodio bruttissimo all'asilo qualche anno fa. Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una negra di me..a, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia mi chiese cosa significava 'negra'. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola?

Queste cose sono così tristi nel 2019

Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose

Noi la scena di Mario che ha tirato il pallone e ha fermato il gioco non l'abbiamo visto

.La bambina ha visto un'intervista, subito dopo la partita, voleva consolarlo. Gli ha mandato un messaggio: 'Sono stupidi, non ascoltarli'

Domenica 3 novembre scorso,interrompeva il match Verona-Brescia per gli insultinei suoi confronti. Anche la figlia del calciatore, però, è stata vittima di atteggiamenti simili e, come raccontato da, laè stata pesantemente insultata all’asilo. Ospite dinel salotto televisivo di Rai 1, la Fico ha spiegato di aver partecipato alla partita di domenica scorsa insieme alla bambina ma, fortunatamente, si è allontanata dagli spalti alla fine del primo tempo impedendo a Pia di osservare cosa accaduto poco dopo al padre. Eppure, quanto successo durante quell’incontro di calcio, non è del tutto nuovo. Raffaella, che è stata legata a Mario Balotelli per alcuni anni, ha raccontato di essere stata lei stessa vittima dirazzisti ai tempi del suo fidanzamento con il calciatore.– ha svelato la showgirl prima di soffermarsi su un triste episodio che ha coinvolto la figlia - .”.– ha aggiunto Raffaella Fico - .”. Eppure, proprio la figlia Pia ha tentato diil papà alla fine della partita tra Verona e Brescia. Nonostante non abbia avuto modo di assistere al momento in cui Balotelli ha interrotto il gioco, la bambina ha appreso dalla tv i tristi insulti razzisti rivolti al padre e gli ha mandato un messaggio per risollevargli il morale. “– ha spiegato la Fico -”.