Champions League, la Juventus passa agli ottavi

Unalenta sbancaa tempo scaduto e vola agli ottavi di Champions League,battuto 2-1 a domicilio sotto la pioggia battente, in una partita non bella ma gagliarda. Subito Juve avanti:calcia una punizione da sinistra, errore di Guilherme e tap in di Ramsey (4'). Pari Loko con Miranchuk che riprende un suo colpo di testa finito sul palo (12'). Guilherme si riscatta su un destro die al 56' vola su una bomba di CR7. Bonucci salva sulle linea su Joao Mario.entra e risolve al 93'.