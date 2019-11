Non è una passeggiata! Sabrina Paravicini inizia la radioterapia

Questa è la sala d’attesa che mi ospiterà per le prossime 5 settimane

Ho iniziato ieri la radioterapia. Ti bombardano di radiazioni nei punti dove c’era la lesione tumorale. Nel mio caso seno sinistro, clavicola e ascella. Questo bombardamento di radiazioni distrugge i globuli bianchi e quindi provoca stanchezza. In effetti ieri mi sono messa a letto e mi sentivo come se avessi passato ore e ore in spiaggia

Si deve mettere molta crema per evitare le ustioni sulla pelle. Insomma non è una passeggiata

Mi hanno detto di aspettare perché c’era un paziente del pediatrico. Quando è uscito ho avuto un tuffo al cuore. Avrà avuto 14 anni, rasato, alto come il padre che lo accompagnava. Vestiti quasi uguali. L’ho salutato e sono entrata. Le lacrime agli occhi

Mi sono spogliata e mi sono attaccata al manubrio della macchina mentre mi sistemavano

.'Deve stare immobile, siamo precisi al millimetro'. Allora divento di porcellana, le mani si incollano al manubrio. Trattengo il respiro. Resterò immobile per venti minuti. Si comincia. Dopo passo in oncologia per il farmaco monoclonale. Un’iniezione nella gamba che dura 5 minuti. Cinque interminabili minuti

