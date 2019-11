Xiaomi annuncia l’arrivo italiano di due smartphone e una serie di smart TV

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annuncia il ritorno della serie Mi Note svelando Mi Note 10, il dispositivo premium flagship che fa da apripista di una nuova era della fotografia. Dotato della prima penta camera da 108MP al mondo, di un design d’eccellenza e di una batteria da 5260mAh, Mi Note 10 è stato progettato per offrire un’esperienza fotografica senza precedenti.

“Abbiamo lavorato instancabilmente per allargare la serie Mi Note e per portare sul mercato un dispositivo che fa dell’innovazione un punto di forza. Mi Note 10 è pensato per tutti coloro che vogliono sognare in grande e che ricercano il connubio tra la migliore esperienza fotografica, elevate prestazioni e un prezzo molto competitivo”, ha affermato Davide Lunardelli, Spokesperson and Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Xiaomi Mi Note 10 presenta cinque diversi obiettivi: un grandangolo da 108MP, un teleobiettivo da 5MP e uno da 12MP, un ultra grandangolo da 20MP e un obiettivo macro, ottenendo una configurazione ideale per l’utilizzo di zoom continuo da 0,6x a 50x, senza compromettere la qualità dell’immagine.

La fotocamera principale da 108MP porta la fotografia mobile a un livello successivo, segnando un primato assoluto nel settore. Con il sensore Samsung ISOCELL Bright HMX 108MP, Mi Note 10 offre la più alta risoluzione di qualsiasi altro smartphone sul mercato – 12032 x 9024. Per la prima volta in assoluto, la fotocamera da 108MP è in grado di produrre stampe in formato billboard fino a 4,24 metri di altezza*. Il dispositivo offre un sensore di immagine di grandi dimensioni da 1/1,33? che supporta il pixel binning 4-in-1 per catturare maggiori dettagli in condizioni di scarsa luminosità, mentre l’OIS su 4 assi garantisce una nitidezza senza pari.